Az Oktoberfesten járt Lőw Zsolt és a Bayern München. Németország legsikeresebb labdarúgócsapata, a Bayern München is tiszteletét tette a világ legnagyobb sörfesztiválján. Lőw Zsolt, az együttes másodedzője is bajor népviseletben jelent meg az eseményen. A csapatépítő programnak is beillő rendezvényen, Harry Kane, Thomas Müller és Manuel Neuer is láthatóan jól szórakozott.