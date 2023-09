Akár egy hátborzongató rémálom: szörnyű dolognak volt szemtanúja az állásinterjúra igyekvő férfi

A közel négy és félméteres hüllőt egy szemtanú vette észre először. Az állat az áldozatot az állkapcsa közé szorította.

„Láttam, hogy egy testet tart a szájában, egyből riasztottam a rendőröket” – mondta a szemtanú, aki éppen egy állásinterjúra tartott. „Gyorsan kihúzták az aligátort a vízből, ezt követően már csak lövéseket hallottam, az állat már valószínűleg nem él” – tette hozzá Bullard.

Florida woman found in alligator’s jaws was arrested for trespassing two months ago https://t.co/uRltPNhA6U pic.twitter.com/Os4JQLvwgC

— New York Post (@nypost) September 24, 2023