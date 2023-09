„Soha nem harcoltam, de holnap be kell vonulnom” – Újabb megrázó felvételek jelentek meg a brutális ukrán kényszersorozásokról

Már az orvosi papír sem ad felmentést, a beteg hadköteles férfiakat is elviszik a frontra. De rettegnek a nők is, hogy elelhurcolják őket. Októbertől ugyanis kötelezően nyilvántartásba veszik az egészségügyi végzettségű asszonyokat, akiket bármikor behívhatnak szolgálatra. Az M1 Híradó Megrázó felvételeket mutatott be.

Az M1 Híradó riportjában bemutatott videón két toborzótiszt lefog egy hadköteles férfit és erőszakkal próbálja betuszkolni egy mikrobuszba a nyugat-ukrajnai Lembergben. Látszik, hogy minden erejével ellenkezik. Nem akarja, hogy elvigyék a frontra meghalni. Újabb megrázó felvételek jelentek meg a brutális kényszersorozásokról. Senkinek nincs kegyelem! Fényes nappal az utcán tepernek le a földre egy másik férfit. Hiába könyörög segítségért, a buszmegállóban várakozó fiatalok nem mernek közbelépni, mert a katonák őket is megfenyegetik. Kapcsolódó tartalom ORFK: Közel tizenháromezren érkeztek Ukrajnából szombaton Az ukrán-magyar határszakaszon 6201-en léptek be Magyarországra. Tovább durvul a mozgósítás. Ukrajna-szerte vadásznak mindenkire, aki alkalmas lehet valamilyen szolgálatra. Válogatás nélkül küldik a behívókat is. „Holnap kell bevonulnom. Soha nem harcoltam, itthon hagyom a fiamat, a lányomat. Támogassák a családomat még tűzifára sincs pénzünk. Nem kísérhetem ezentúl a gyerekemet az iskolába sem, mit mondjak még? Eddig alkalmatlan voltam a szolgálatra, most ismét elküldtek a katonaorvoshoz és már megfelelek, ezért kérem, segítsenek” – mondta a világhálóra feltöltött videójában egy ukrán férfi. A katonai mozgósítás azt követően lépett magasabb szintre, hogy Volodimir Zelenszkij egy hónapja bejelentette: a hadsereg erősítést kért tőle. Azóta sorra látnak napvilágot az egyre fenyegetőbb nyilatkozatok. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter elárulta, mire lenne jó az ENSZ Az ENSZ-nek olyan platformnak kellene lennie, ahol beszélhetnek egymással azok, akik konfliktusban vannak vagy háborúznak egymással. Az ukrán kormánypárt frakcióvezetője jelentette be: kérni fogják a küföldre menekült férfiak kiadatását. Most pedig Mihajlo Podoljak elnöki főtanácsadó beszélt arról: elvehetik az állampolgárságát annak, aki nem tér haza. „Lesznek listáink azokról az emberekről, akik hamis felmentési igazolásokkal hagyták el Ukrajnát, nekik a visszatértük után problémáik lesznek. Tehát amennyiben még most nem térnek haza, úgy a háború befejezése után különböző büntetőjogi eljárásokkal kell majd szembenézniük” – fogalmazott Mihajlo Podoljak ukrán elnöki főtanácsadó. Közben Kijev egy új törvényt készít elő, ameely szerint ha egy hadköteles férfi orvoshoz megy ahelyett, hogy fegyvert fogna, akkor a rendelő előtt várják majd a sorozóbiztosok és elviszik a frontra harcolni. Közben pedig már a nők is attól rettegnek, hogy elhurcolják őket. Október elsejétől ugyanis katonai nyilvántartásba veszik az egsészégügyi és a gyógyszerész végzettségű nőket, így már ők sem hagyhatják el az országot. Kapcsolódó tartalom Az orosz külügyminiszter elmondta véleményét az ukrán béketervről Szergej Lavrov szombaton New Yorkban irreálisnak nevezte az Ukrajna javasolta béketervet. „Az egészségügyben dolgozó összes, 18 és 60 közötti nőnek jelentkeznie kell a hadkiegészítő parancsnokságokon. Sokan közülük attól rettegnek, hogy, a férfiakhoz hasonlóan ezután majd ők sem hagyhatják el az országot, ez a része ugyanis még mindig nincs teljes mértékben tisztázva a rendelkezésnek. Több, neve elhallgatását kérő nővér beszélt arról, hogy emiatt elhagyja a pályát és inkább külföldre megy. De tudomásunk szerint, van olyan körzeti orvos is, akinek közel 2000 páciense van Kárpátalján, és mégis megkapta a behívóját” – mondta az M1 tudósítója. A biztos halál elől menekülve egyre többen próbálnak illegálisan kijutni Ukrajnából. De akit elkapnak, arra súlyos büntetés vár. Két harkivi férfit a lengyel határon fogtak el. Brutálisan megverték őket, pisztollyal ütötték a fejüket a sorozótiszek és azzal fenyegették, hogy élve elássák őket, ha nem vonulnak be a hadseregbe. A videó azonban kikerült a világhálóra, ezért vizsgálat indult.