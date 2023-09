Egy nap alatt két orosz légicsapás érte Beriszlavot

Oroszország vasárnap két légicsapást is végrehajtott a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Beriszlav város és környéke ellen, aminek következtében két helyi lakos életét vesztette és többen megsebesültek – közölte a herszoni kormányzói hivatal a Telegramon.

A közlés szerint a második légicsapás során az orosz hadsereg családi házakat rombolt le, egy nő meghalt. Megsérült egy rendőr, valamint egy 48 éves férfi és egy 60 éves nő is, valamennyiüket kórházba szállították. Korábbi közleményében a kormányzói hivatal azt írta, hogy az első légitámadásban megrongálódott egy kórház és egy mentőállomás. A második légicsapás a Beriszlavhoz közeli Lvove falut érte, ahol egy 67 éves férfi vesztette életét.

Kapcsolódó tartalom

Illja Jevlas, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban elmondta: a Donyeck megyei Bahmutnál – miután az ukrán csapatok az orosz erők egyik utánpótlási vonalát már elvágták -, most azon vannak, hogy a többit is elvágják.

Jevlas szavai szerint az orosz hadsereg hosszú szünet után ismét próbára tette az ukrán védelmi képességet Bilohorivka településnél, azonban nem aratott sikert, az ukrán erők megsemmisítették a támadókat.

Denisz Pusilin, a donyecki szakadár „népköztársaság” vezetője közben rendeletben katonai cenzúrát és kijárási tilalmat vezetett be a régió orosz megszállás alatt lévő részében – jelentette az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál. Utasítása alapján be kell vezetni a távközlési rendszereken keresztül továbbított levelek és üzenetek katonai cenzúráját, valamint a telefonbeszélgetések ellenőrzését. Ezenfelül betiltott mindenféle gyülekezést és felvonulást, valamint nyilvános rendezvényt, továbbá a munkabeszüntetések minden formáját is a vállalatoknál.

Kapcsolódó tartalom

Az ukrán katonai hírszerzésnél megerősítették szintén ennek az ukrán hírportálnak, hogy egy ukrán drón célzott támadással eltalálta az oroszországi Kurszk központjában az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) épületét. A műveletet az ukrán katonai hírszerzés hajtotta végre. Egyelőre nincs információ a kár mértékéről, illetve az esetleges áldozatokról. Roman Sztarovojt, a kurszki terület kormányzója előzőleg azt közölte, hogy a támadás következtében jelentéktelen kár keletkezett egy hivatali épület tetőszerkezetében.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt nap alatt több mint húsz összecsapás történt az ukrán és az orosz erők között. A jelentés szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége csaknem négyszázzal, hozzávetőleg 275 850-ra emelkedett, az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett hét orosz harckocsit, 23 tüzérségi rendszert és 21 drónt.

Kapcsolódó tartalom