Rejtélyes gyilkosság: holtan találták a négytagú családot

Otthonában lőttek le egy négytagú családot az illinoisi Romeoville-ben.

Murders of Illinois family of 4 ‘not random’, cops say — neighbors wonder why they didn’t hear shots https://t.co/XGnh1wkU4D pic.twitter.com/u1RY5Tch3k

— New York Post (@nypost) September 20, 2023