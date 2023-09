Aranytömböket és pénzkötegeket foglaltak le Biden korrupciós botrányba keveredett szenátorától

Bob Menedeznek le kellett mondani befolyásos pozíciójáról, mert több bűncselekmény alapos gyanúja is rávetül, melyek miatt vádat is emeltek ellene. Bidennek ez nem jött jókor, ugyanis a szenátor az egyik legmegbízhatóbb szövetségese az elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos törekvéseiben, a külügyi bizottság élén pedig sokat is tudott volna tenni az ügy érdekében.

Több százezer dollárnyi pénzkötegeket és aranytömböket foglaltak le a nyomozók Bob Menendez demokrata szenátor otthonában nemrég. A politikussal szemben azért emeltek pénteken vádat az ügyészek, mert alapos gyanúja áll fenn, annak, hogy a politikus éveken át fogadott el kenőpénzeket. A vád szerint a szenátor a juttatásokért cserébe titokban segítette az egyiptomi rezsimet az USA kárára. New York déli körzetének ügyészsége sajtótájékoztatón mutatta be a Mendeztől lefoglalt készpénzt, aranytömböket és luxusautót (Fotó: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images) Menendez a vádemelés után lemondott a külügyi bizottság elnöki posztjáról, a szenátus demokrata választmányának szabályzata ugyanis erre kötelez ilyen esetekben. Az amerikai elnöknek nem is jöhetett volna rosszabbkor Menendez lemondása, a külügyi bizottság elnökeként ugyanis széles hatásköre volt rá, hogy érvényre juttassa Biden elképzeléseit az ukrajnai háborút illetően. Joe Biden még alelnökként és Robert Mendez szenátor a washingtoni Capitoliumban 2013-ban (Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images) Kapcsolódó tartalom Joe Biden: Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek folytatniuk kell Ukrajna támogatását Joe Biden amerikai elnök az ENSZ Közgyűlése előtt tartott beszédében úgy fogalmazott: azért kell kiállni az Ukrajna ellen történt nyílt agresszió ellen, hogy a jövő agresszorait elriasszák a hasonló cselekedetektől. A Reuters hírügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy Menendez kulcsfontosságú partnere volt Bidennek a külügyi bizottság vezetőjeként, hiszen neki kellett megerősítenie az elnök kinevezettjeit a szenátusban, valamint támogatólag lépett fel az Egyesült Államok első emberének külpolitikáját illetően, például az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Bob Menendez csütörtökön még egymást üdvözölték a Capitoliumban – másnap helyezték vád alá az amerikai politikust (Fotó: MTI/EPA) A kongresszus most vizsgálja Biden arra vonatkozó júliusi kérését, hogy a Kijevnek már elküldött 113 milliárd dolláron felül további 24 milliárd dollárt juttassanak el az ukránokhoz. Ez a kérés sok republikánus ellenállásába ütközik a Reuters szerint. Menendez, aki végig támogatta Biden ezen elképzelését, már nem segíthet, helyét csak akkor foglalhatja el újra ugyanis, ha az ügy lezárul és ártatlannak találják. Kapcsolódó tartalom Hé, haver, hol a repcsim? – alaposan kifigurázta az internet népe a Biden-adminisztrációt Így került a rettegett F–35 Lightning fotója a tejesdobozra. Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Sarah Silbiger)