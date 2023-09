Műhó, Mikulás és manók – már kora ősszel fahéjillat lengi be a Hamleys londoni üzletét. A brit játékkereskedő cég nagyszabású rendezvényen mutatta be a karácsonyi szezon tíz slágertermékét. A játékok között természetesen helyet kaptak a Barbie babák, de Harry Potter témájú plüssmackó és repülő játéktündér is kapható.