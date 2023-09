Örményországnak konfliktusmentesnek kell maradnia az örmény miniszterelnök szerint

Örményországnak konfliktusmentesnek kell maradnia függetlensége megőrzése érdekében – jelentette ki Nikol Pasinján örmény miniszterelnök csütörtökön a függetlenség napja alkalmából a nemzethez intézett beszédében.

Az örmény kormányfő arra biztatta országát, hogy kövesse a béke útját, még akkor is, ha nehézségekbe ütközik.

„Nagyra kell értékelnünk a békét, és nem szabad összekeverni a tűzszünettel. A béke olyan állapot, amelyben nincsenek államon belüli, etnikumok közötti konfliktusok. Ez az út nem könnyű, de ezen kell haladnunk” – fogalmazott Pasinján.

Örményország ENSZ-nagykövete az Emberi Jogi Tanácsa előtt azt mondta csütörtökön: etnikai tisztogatás folyik Hegyi-Karabahban. Hozzátette azt is, hogy Örményország emberiesség elleni bűncselekménynek tartja Azerbajdzsán kedden Hegyi-Karabahban megindított katonai műveletét.

„Örményország több alkalommal is figyelmeztette az Emberi Jogi Tanácsot, hogy küszöbön áll az etnikai tisztogatás. Most már ez folyamatban van. A Hegyi-Karabahban élők csapdába estek, és nincs lehetőségük távozni, mert Azerbajdzsán továbbra is zárva tartja az utolsó menekülőutat Örményország felé” – mondta Andranik Hovhaniszján.