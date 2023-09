Kilépett a mosoda ajtaján, soha többé nem látták szülei a kilencéves kislányukat

A kilencéves Debbie Lynn Randall 1972 januárjában tűnt el, miután hazaindult a mosodából a georgiai Mariettában, de sosem érkezett meg. A keresésére indított kutatóakcióhoz több ezer ember csatlakozott, a kislányt pedig végül 16 nappal az eltűnése után holtan találták meg. A lányt többször is bántalmazták szexuálisan, mielőtt megfojtották.

Az idő előrehaladtával a nyomozók több szálon is elindultak, de eredménytelenül, a gyilkost nem találták meg.

Debbie Lynn Randall’s body was found 16 days after she vanished in 1972. Advances in DNA and forensic technology allowed officers to test a recovered hair from the suspect and some cloth, leading them to find that the suspect had killed himself in 1974. https://t.co/sBxGdyFgsD

