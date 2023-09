Fiának engedi át az irányítást a Fox Newst is birtokló médiamogul

A 92 éves Rupert Murdoch a fiának, Lachlan Murdochnak engedi át a Fox Corporation és News Corporation irányítását – közölte csütörtökön a két amerikai médiavállalat.

A tájékoztatás szerint Rupert Murdoch november közepétől „visszavonult vezérigazgató” státusszal rendelkezik majd, míg az üzleti tevékenységet fiának adja át.

A Fox Corporation csoportjához tartozik egyebek között a konzervatív Fox News amerikai televízió, míg a News Corporation alá például olyan lapok, mint a The Wall Street Journal, vagy a The New York Post.

Az 1931-ben született Rupert Murdoch 22 évesen kezdte meg globális médiabirodalmának építését hazájában, Ausztráliában az egyik helyi lapnál. Később övé lett a The Sun brit bulvárlap is. Médiabirodalmát az 1970-es években terjesztette ki az Egyesült Államokra.

Kiemelt képen Rupert Murdoch (Fotó: MTI/EPA/Andrew Gombert)