A sikerhez a felvidéki magyar pártoknak meg kell megszólítaniuk a bizonytalan szavazókat

A magyarok szempontjából kedvező lenne az alacsony részvétel a szeptember 30-i szlovákiai parlamenti választáson, de a sikerhez szükség van arra is, hogy a magyar pártok megszólítsák a bizonytalan szavazókat – mondta Öllős László politológus az M1 csütörtökön.

A szlovákiai magyar elemző az M1 csatornán Somorjáról bejelentkezve annak a véleményének adott hangot, hogy Szlovákiában a korábban meglehetősen sok bizonytalan szavazó bizonytalan is maradt, a sorozatos verekedések – köztük Robert Kalinák, a Fico-kormány belügyminiszterének és Igor Matovic volt kormányfőnek a tettlegességig fajuló vitája – nem lelkesíti őket.

Öllős László úgy értékelt: az incidens az előző választások előtt is látványos akciókampányt folytató, és most is erre törekvő Igor Matovicsnak jót tehet, neki sikerülni fog megugrani a parlamentbe kerüléshez szükséges küszöböt.

Ugyanakkor azok a szavazók, akik nem döntötték el, hogy részt vesznek-e a voksoláson, inkább távol maradnak, és az egészben az a paradox, hogy ez a magyaroknak jót tesz, mert minél kisebb a részvétel, nekik annál könnyebb az ötszázalékos parlamenti küszöb elérése – jegyezte meg a politológus.

Öllős László szerint bár a közvélemény-kutatók többsége alul méri a magyar pártokat, a népszerűségük javul, elképzelhető, hogy már túl vannak a küszöbön.

Van még egy hét, most már elsősorban azokat kell megszólítani, akik bizonytalanok, és a magyarok körében is sokan vannak ilyenek – mutatott rá.

Hozzátette, vannak, akik érdeklődnek a helyi és regionális ügyek iránt, de nem járnak kampánygyűlésekre, utánuk kell menni, a felkeresésükre megvannak a kampánytechnikai eszközök.

Öllős László a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról szólt, hogy a Szövetség „egészen szép eredményeket érhet el”, ha sikerül “nagy hatékonysággal megszólítania a bizonytalan magyar szavazókat.

A politológus beszélt arról is, hogy a múltra és a jelenre is igaz: ha a magyaroknak sikerül képviselni az érdekeiket és kiharcolni, elérni valamit, az előnyös az országban élő kisebb kisebbségeknek is.