Te hazautazol szavazni? - videófilm buzdítja a szlovákiai magyarságot a voksolásra

Videófilmmel buzdítja a felvidéki magyarságot a Piros7 nevű hírportál, hogy vegyen részt a szlovákiai országgyűlési választáson. A kisfilmben két példával is alátámasztják, miért fontos, hogy a felvidéki magyarok minél nagyobb számban vegyenek részt a szeptember 30-i szlovákiai voksoláson.

A szlovákiai parlamenti szavazásnak hatalmas tétje van a felvidéki magyarok szempontjából, ezért közösségük külföldön élő tagjait is hazavárják voksolni. A Piros7 című szlovákiai hírportálon most egy kisfilm is megjelent, amely két példán keresztül mutatja be, hogy miért fontos, hogy a magyarság minél nagyobb létszámban vegyen részt a szeptember 30-i voksoláson.

Az egyik történet szerint a kelet-szlovákiai Nagykaposon kevés munkalehetőség van, ezért Szabolcs egy ausztriai gyárban dolgozik, de a választásra hazautazik. Teszi ezt azért, mert azt szeretné, ha a keleti régió fejlődne, és idővel otthon is tudna munkát vállalni.

A történet másik szereplője, Tünde, aki Budapesten tanul a Semmelweis Egyetemen. A lány szeretett volna magyar nyelven Szlovákiában továbbtanulni, de erre nem volt lehetősége. Szeptember 30-án ő is hazamegy szavazni Somorjára, mert abban bízik, hogy az új parlament segíti majd az anyanyelvi oktatás kiszélesítését.

Szabolcsnak és Tündének fontos, hogy erős legyen a magyar érdekképviselet Szlovákiában, és boldogulni tudjanak szülőföldjükön – emelik ki, majd felteszik a kérdést: – Neked is fontos? Te hazautazol szavazni?

Szeptember 30-án azért tartanak előre hozott választást Szlovákiában, mert a parlament 2023 januárjában jóváhagyta azt a határozatot, amely lerövidíti a jelenlegi törvényhozás megbízatási időszakát. Ennek előzménye, hogy 2022 végén a liberális párt által benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott parlamenti szavazást az Eduard Heger által vezetett kormány elveszítette.