Robbanás történt egy hajón a Fekete-tenger Romániához tartozó vizein

A román haditengerészet a helyszínre küldött egy aknászhajót, hogy a búvárok segítségéve megállapítsák, hogy tengeri akna, vagy a gépházban bekövetkezett baleset okozta-e a robbanást. A román hírtelevíziók által megszólaltatott szakértők szerint a térségben valóban gyakran felbukkannak az orosz-ukrán háború nyomán elszabadult, sodródó tengeri aknák, de az robbanás helye – a gépház környéke – miatt nem tartják valószínűnek, hogy a hajó aknának ütközött volna.

⚡️Romanian authorities rescue crew after explosion on cargo ship in Black Sea.

The crew of the cargo ship SEAMA in the Black Sea has been evacuated following an explosion, the Romanian maritime search and rescue organization ARSVOM reported on Sept. 20. pic.twitter.com/5ICeNGNEuy

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 20, 2023