Megrázta a kertvárost – felfoghatatlan, miért gyilkolt a szomszédjuk

Gyilkossággal vádolnak egy floridai férfit, miután lelőtte a szomszédját, mert az belenyírt a sövényébe a telekhatáruk mentén DeLeon Springsben vasárnap este.

A 78-year-old Florida man allegedly shot and killed his neighbor who was trimming trees along their property lines, authorities say. https://t.co/oyM2SgkY6m

