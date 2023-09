Még több illegális migráns érkezne Európába a tunéziai memorandum nélkül

Működik a Memorandum Tunéziával, nélküle most még több partraszállás lenne – nyilatkozta Várhelyi Olivér, bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos a La Stampa olasz lap szerdai számában.

A biztos szerint azt azonban nem lehet elvárni, hogy lebontsák az emberkereskedők hálózatát két hónap alatt. Van egy valódi probléma: az indulások számának növekedése. Az EU nagyon szorosan együttműködik Tunéziával, hogy segítse a határai feletti ellenőrzés visszaszerzésében.

Kifejtette, időre és nagy erőfeszítésekre van szükség, de reméli, hogy néhány héten belül ki tudják alakítani a szükséges készségeket. 2022-ben a tunéziai parti őrség 9376 embert állított meg, idén már 24 ezret. Tavaly 32 459 életet mentettek meg, idén már 50 ezret. Sajnos az embercsempészek megnégyszerezték erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy átjuttassák a migránsokat Olaszországba – mondta.

Az olasz lapban megjelentek szerint Josep Borrell Várhelyit levélben kritizálta, amiért szerinte nem konzultált a tagállamokkal és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel a Tunéziával kötött megállapodás kapcsán, amit a magyar biztos cáfolt, szerinte Borrell igenis tudott róla.

Várhelyi Olivér dicsérte a Memorandumot, amely nélkül sokkal több migráns indult volna útnak a nyáron. Szerinte Ursula Von der Leyen jól döntött, hogy minél előbb aláírta.

A Memorandum aláírásának túlzott gyorsaságát kritizálta az Európai Tanács, de Várhelyi Olivér elmondta, hogy a tanács is tudott mindenről, de megígérték neki, hogy legközelebb nem kapkodnak az aláírással. A következő ország, amellyel hasonló megállapodást írhat alá ez EU, valószínűleg Egyiptom lesz; a tárgyalások jelenleg is folynak. Ugyanakkor Marokkóval is jó kapcsolatokat ápol az EU.

Elmondta, egy uniós tagállam a Memorandumot kétséggel fogadta, mert szerinte aggályos az emberi jogok tiszteletben tartását illetően. Várhelyi Olivér tisztázta a kérdést az adott tagállammal, amelyet nem nevezett meg.

Kifejtette, a pénzt hamarosan folyósítják Tunisznak annak érdekében, hogy megállítsák a migránsokat. Megállításukban egy uniós haditengerészeti misszió segíthet, például keresési műveletekkel, de az embereket kizárólag az észak-afrikai országoknak kell kimentenie a tengerből.

A biztos egyetért azzal az elképzeléssel, hogy a menekültkérelmeket EU-n kívüli nagykövetségeken adhassák be, mert így az EU döntene arról, hogy ki jöhet be a területére, nem pedig az embercsempészek – ehhez persze meg kellene állapodni ezekkel az országokkal.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Giorgia Meloni azzal vádolta Paolo Gentiloni biztost, hogy nem tartja szem előtt az olasz érdekeket, Várhelyi Olivér elmondta: minden biztosnak kötelessége, hogy országa gondolkodásmódját respektálja. Egy biztosnak el kell hozni érzékenységét, kultúráját.

„Én magyar vagyok, és megvan a saját nézőpontom, egy olasznak pedig egy másik, és így tovább” – fogalmazott Várhelyi Olivér.