Kiszagolták a fánkos autót, húsz perc alatt kipucolta két medve a rakományt

Az állatoknak nem volt nehéz dolguk bejutni a jármű rakterébe, a sofőr ugyanis nyitva hagyta az ajtót, amíg a bevitte a boltba a szállítmányt.

Szemtanúk szerint az anyamedve és bocsa nagyjából 20 percet töltött a kisteherautó rakodóterében, és gyakorlatilag mindent elpusztított.

Two bears raided a Krispy Kreme doughnut van that was stopped outside a convenience store on an Alaska military base, feasting on doughnut holes before they were shooed away with sirens. https://t.co/vpiSM9vBnH

— The Associated Press (@AP) September 19, 2023