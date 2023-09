„Ha Irán atombombához jut, nekünk is kell egy” – világos kijelentéseket tett a szaúdi trónörökös

Szaúd-Arábia atomhatalommá akar válni, ha regionális riválisa, Irán atomfegyverhez jut – tette világossá szerdán Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös az amerikai Fox News hírtelevíziónak adott interjújában.

Ha Teherán atombombához jut, akkor „nekünk is kell egy” – hangsúlyozta a szunnita királyság trónörököse. A közelmúltbéli közeledés ellenére Rijád és Teherán továbbra is egymással vetélkednek a befolyásért a Közel-Keleten. Szaúd-Arábia jelenleg Izrael felé is próbál közeledni, amely fenyegetést lát az iráni atomprogramban.

„Minden egyes eltelt nappal közelebb kerülünk a békéhez és a normalizálódáshoz Izraellel” – mondta Mohammed bin Szalmán. Egyben leszögezte, hogy a palesztin kérdés rendezésének nagy jelentőséget tulajdonít Szaúd-Arábia. Jelenleg Izrael az egyetlen atomhatalom a térségben, bár ezt hivatalosan nem ismeri el.

Teherán és a nyugati nagyhatalmak 2015-ben megállapodást kötöttek, amely az iráni nukleáris tevékenység korlátozásáért cserébe lehetővé tette a Teheránnal szemben hozott szankciók részleges és fokozatos feloldását.

Az úgynevezett atomalkuból az Egyesült Államok 2018-ban kilépett, az egyezmény felélesztését célzó bécsi tárgyalások pedig tavaly szeptemberben holtpontra jutottak. Irán azt állítja, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.

Kiemelt képen Mohammed bin Szalmán (Fotó: MTI/EPA/Faresz Gaisz)