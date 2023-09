Ellepik a spanyol tengerpartot a magyar jegyespárok

A tengerparti esküvőkről elsőre általában valamilyen távoli úti cél ugrik be mindenkinek, mint például Bali, Bora Bora, a Maldív- vagy a Seychelle-szigetek. Nem kell azonban ilyen messzire menni, és egy vagyont elkölteni, ha egy pár álomesküvőre vágyik.

Egyre többen szánják a megtakarításukat inkább egy tengerparti esküvőre, mint hogy itthon ugyanazért az összegért egy száz fő feletti lagzit szervezzenek, ahol ráadásul a család, barátok, rokonok igényeire és még rengeteg elvárásnak meg kell felelniük. Az Ökumenikus Egyház is egyre többször találkozik a házasulandó párok tengerparti esküvő iránti igényével, éppen ezért egy új kezdeményezést indítottak.

„Az utóbbi időben sok pár kereste meg az egyházat azzal a kéréssel, hogy spanyol tengerparti esküvőt szeretne. Ezt azzal magyarázták, hogy inkább költik az esküvőre szánt összeget arra, hogy szabadon, csak a saját igényeikre koncentrálva mondják ki a boldogító igent, mint egy hagyományos, nagy lagzira. Több pár mondta el azt is, hogy a döntésükben szerepet játszott, hogy a nagy napon nem szeretnének azon aggódni, hogy minden rendben zajlik-e, kinek milyen igényei vannak a család vagy a barátok részéről” – mesélte Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház vezető lelkésze.

Alicante, a spanyol tengerpart gyöngyszeme

A spanyol tengerpart és ezen belül is Alicante kézenfekvő választás volt, hogy az egyház a párok igényeinek engedve, egy olyan lehetőséget kínáljon a házasulandóknak, amely egzotikus helyszínt és teljes szervezést kínál olyan áron, ami egy itthoni százfős lakodalom árának töredékéből is elérhető. Alicante ráadásul a spanyol riviéra gyöngyszeme, és olyan hangulatot nyújt, ami azonnal elvarázsolja az odautazót. A közvetlen repülőjárat kényelme mellett a történelem egy szeletébe is betekintést nyújt ez a régi kikötőváros, amely a középkorban a Római Birodalom bukása után a Nyugati gót Királyság részét képezte és amely később igazi kereskedelmi központtá vált. A tengerpartja pedig igazán lenyűgöző: Alicante rendelkezik Spanyolország talán legszebb és leghíresebb tengerparti sétányával, az Esplanada d’España promenáddal. A hullámmintás márvány kövezetet égbe nyúló pálmafák és gyönyörű épületek keretezik. Az itt házasodó pároknak pedig csak magukra és a látványra kell koncentrálniuk, hisz az Ökumenikus Egyház minden másról gondoskodik.

„Csak úgy nekivágni egy ilyen esküvőnek szintén rengeteg szervezést igényelne a párok részéről, ezért jött létre a spanyoltengerpartieskuvo.hu oldal,, ahol minden fontos információ megtalálható. Hogy a párok válláról tényleg az összes terhet levegyük, mindent megszervezünk a ruhától a sminkesen át egészen a fotózásig és persze a szertartást is mi vezényeljük le. A hivatalos polgári esküvőt továbbra is Magyarországon kell megkötnie a pároknak a törvény értelmében, ám utána a tengerparti mezítlábas esküvő immár nem csak álom, hanem valósággá válhat és akár egy nászúttal is összeköthető egyúttal” – tette hozzá a lelkész.

Tóth Mihály arra is kitért, hogy 2024. február 11. és 18. között egy úgynevezett „szerelmesek hetét” szerveznek, ahol különlegességekkel és komplett szervezéssel várják a párokat.

„Csobán Éva neves esküvőszervező és Halász Éva menyasszonyiruha-tervező neve a garancia arra, hogy a párok számára egy életre szóló élmény lehessen az esküvőjük egy olyan helyszínen, amiről mindig is álmodtak.”