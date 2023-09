Már nem volt idő menekülni – akár egy cunami, úgy csapott le az étteremre

Egy gyermeket majdnem magával sodort a gigantikus hullám.

Egy csoport strandoló éppen ebédelt egy tengerparti étteremben Southbroomban, Dél-Afrikában, amikor egy szempillantás alatt rémálommá vált a nyaralásuk. A videón jól látszik, hogy egy hatalmas hullám megállíthatatlanul elárasztja a homokot, majd becsapódik az étterembe, elárasztva azt.

A szokatlanul magas árapály okozta hullám több embert is megsebesített, sőt egy gyermeket is majdnem a tengerbe rántott. Az étterem egyik vendége, Jason Livingstone filmre vette azt a pillanatot, amikor hirtelen nyakig érő víz borította be a helyet.

Az eset nem volt egyedi, vasárnap ugyanis több ilyen óriáshullám ért partot a Dél-Afrika partmenti településein, melynek következtében két ember meghalt, és többen megsérültek – közölték a hatóságok.

A helyi meteorológiai szolgálat 9,5 méteres hullámokat is regisztrált, amelyek tengerparti épületeket rongáltak meg, és autókat söpörtek végig parkolókon. Az ország partvonalának 50 százalékát sújtotta az ár, melyet a tavaszi dagály néven ismert jelenség okozott.

A két áldozat közül az egyik egy 93 éves nő volt, aki akkor sérült meg, amikor a víz egy parkolón söpört át a déli partvidéken lévő Wilderness területén.

A partvidék több pontján is megduzzadt a tenger a hétvégén, amely korlátokat tört át és épületeket, autóutakat öntött el. A Fokvároshoz közeli Gordon’s Bayben a víz felkapott néhány autót, másokat pedig teljesen maga alá temetett.