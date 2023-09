Újságírókat vettek őrizetbe, felszólították a kubai kormányt

A G77+Kína csúcstalálkozó során Kubában őrizetbe vett újságírók azonnali elengedésére szólította fel hétfőn több civil szervezet a kubai kormányt.

Az őrizetbe vettek között van a Kuba keleti részén lévő Camagüeyben működő független lap, az Hora de Cuba főszerkesztője, Henry Constantin Ferreiro , akit saját elmondása szerint azzal az indokkal vettek őrizetbe, hogy törvénytelenül tartózkodott Havannában.

A korábban Szaharov-díjat is kapott Guillermo „Coco” Farinas őrizetbe vételéről számolt be a Miamiban működő Cubalex nevű emberi jogi szervezet, hozzátéve, hogy Farinas később házi őrizetbe került.

Kapcsolódó tartalom

Berta Soler, az ugyancsak Szaharov-díjas Ladies in White nevű civil szervezet vezetője, illetve férje, Ángel Moya Acosta egykori politikai fogoly szintén rendőri felügyelet alatt áll, egy másik újságírót, Liset Fionsecát kihallgatták a csúcs előtt egy nappal, három másik ellenzékit pedig szintén rendőri felügyelet alá helyeztek és megvonták tőlük az internetet is – számolt be a Cubalex.

Az ugyancsak miami székhelyű Amerika-közi Sajtószövetség (SIP) vezetője, Michael Greenspon közleményben ítélte el az őrizetbe vételeket, a szólásszabadság és az információszabadság védelmére alakult Article 19 civil szervezet pedig az X platformon szintén azt közölte, hogy kilenc újságírót vettek őrizetbe vagy helyeztek házi őrizet alá a szeptember 15-én és 16-án zajló csúcs idejére.

A szervezet a zaklatásokat a havannai vezetés számlájára írta, és

felszólította a kubai kormányt, ne csorbítsa a kifejezési és a szólásszabadságot a latin-amerikai országban.

A G77 soros elnökségét Kuba januárban vette át. A csúcstalálkozón mintegy 100 ország képviseltette magát, és felszólalt António Guterres ENSZ-főtitkár is.

A kiemelt kép illusztráció.