Befaltam egy tőkehalat: le fog-e égni Afrika?

„Nem, te nem fogsz nyerni egy szelet steakkel!” – e szavakkal rohant ki a Francia Kommunista Párt elnöke, Fabien Roussel ellen Sandrine Rousseau. A zöld párt (EELV) politikus asszonya az utóbbi időben már-már fanatizált dühvel küzd a húsfogyasztás, s különösen annak népszerűsítése ellen. A napokban e harc örvén próbálta Rousseau csatasorba rendezni a baloldalt.

Felrobbant a francia nyelvű internet, melyet szinte elborított a húsfogyasztás ellen fanatizált dühvel kirohanó Sandrine Rousseau fent idézett kijelentése és a zöldpolitikus fanatizmusán ironizáló mémek, képek, amelyek különféle virsliket, steakeket, kolbászokat ábrázoltak.

« Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ! » ~ Sandrine Rousseau. On en est là. pic.twitter.com/ThROlD7bDM — Eric Naulleau (@EricNaulleau) September 17, 2023

Fésűkagylót grillező

Az internet s annak népe sem felejt: gyakran idézik fel, hogy Rousseau nemrég még mindenevő volt. Mi több, a netet bejárta egy felvétel, melyen a húsfogyasztás-ellenes aktivista

éppen egy grillpartin vett részt.

A politikusnő ezt is elintézte egyetlen, egyszavas válasszal: „fésűkagyló!”, tehát állítólag csak ezt evett.



Mint arról a Valeurs Actuelles című konzervatív lap is beszámolt, szombaton az emberiség ünnepe elnevezésű rendezvényen Rousseau felszólította a szélsőbaloldali a baloldali összefogást (NUPES) alkotó különböző politikai pártokat, hogy maradjanak egységesek az előttük álló harcokban.

A párizsi képviselőnő beszédében az úgynevezett „klímacsatáról” is szólt, amelyet a baloldalnak meg kell ragadnia, hogy visszaszerezze kulturális hegemóniáját.

Nagyszerű és tud franciául

Rousseau visszautasította a klímahisztériát parodisztikusan kezelő véleményeket: „Nem nevethetünk azon, ami ma szennyezi a bolygót. Nem bagatellizálhatjuk el azokat a hatásokat, amelyeket a szennyezésünk és a fogyasztásunk okozhat, és a mely hatások mindannyiunkat veszélyeztetnek.”

Egy lédús steak, egy darab sajt és egy kis francia vörösbor – nem enged a „48-ból” a Francia Kommunista Párt (PCF) elnöke, Fabien Roussel, aki viszont nem látja be, miért lenne ördögtől való egy francia embertől az, ha élvezi saját nemzeti konyhájának ízeit.

Let them eat steak: French Communists bounce back with recipe for ‘happy days’ https://t.co/I5OjKbPddh pic.twitter.com/KjPGA3B4nL — Fransa Bülteni (@bultenfransa) February 17, 2022



„Befaltam egy újabb tőkehalat, most vajon Afrika le fog égni? Nem is beszélve a Chalonsban elfogyasztott borjúmirigyről (…) Ó igen, az legalább egy földrengést kivált Haitin!” – idézi a Radiofrance.fr a szélsőbaloldal fenegyerekét. Roussel egyébként is szembegyalogolt a szombati rendezvényen a baloldali, úgynevezett politikai korrektség fő áramával. A kommunista politikus a munkásosztályt úgy határozta meg, hogy az nagyszerű és tud franciául.

Il y a 50 ans ces quartiers étaient peuplés de classes ouvrières françaises de souche et il y faisait très bon vivre.

Effectivement.

Hélas, cette quiétude n’a pas duré…. 1981 👇 pic.twitter.com/ox78m4dYTI — 🇫🇷 _Thierry d’Austrasie_🇫🇷 🇷🇺 (@Thierry_d_Austr) September 3, 2023

A France24.com Roussel egy hasonló kifakadását is idézte korábban:

„Nincs többé sertéskolbász, nincs többé palacsinta Marseille-ben, nincs többé sült krumpli északon!”

– kiáltotta döbbenten egy nagygyűlésen 2022 elején. „Mit fogunk akkor enni? Tofut és szójababot? Ugyan már!” – méltatlankodott Roussel.

Dried horseradish and mustard sausage abd classic coppa pic.twitter.com/Kxt8UoYSnH — The Lickfold Inn (@LickfoldInn) November 10, 2015



Bár az étkezési szokások valódi okainak megnevezése súlyos tabutéma, mindenki tudja, hogy a fiatalok liberális indoktrinációja mellett Franciaországban e változások egyik fő oka az eltérő kultúrájú, főleg észak-afrikai muszlim migránstömegek beáramlása. Csakhogy a szavazatvadász baloldal, amelytől elfordultak a korábban rá voksoló kétkezű munkások eleve megcsappant rétegei, egyértelműen a muszlimok voksaira számít. Ezt a jelenséget nevezi a francia konzervatív sajtó iszlám-baloldaliságnak (islamo-gauchisme). A látszólag az étkezési kultúra mentén folytatott vita tehát részben a bevándorlásról, illetve a hagyományos társadalmi környezetet woke-ista, liberális mintára átalakítani igyekvő törekvésekről is szól.

A dogmatizmus gyökerei

Rousseau mintha a korábbi marxista kategóriát, az osztályharcot azonosítaná a húsfogyasztással: „Manapság mosolyogva,

egy darab hússal fényképezkedni olyan, mint szembeköpni azokat, akik menekülnek, elégnek és meghalnak

a (felmelegedés okozta) hőségben” – fejtette ki a minap. Rousseau a húst fogyasztó embert ábrázoló fotókat, például grillező férfiakét, a mérgező, hímsovinszta férfiasság szimbólumaként is emlegette.

„Ha belegondolunk, hogy ez a nő 2021-ig a Lille-i Egyetem alelnöke volt, könnyebb megérteni a franciaországi egyetemek romokban heverő (szellemi) állapotát, sok diák megdöbbentő mértékű kulturálatlanságát és vak dogmatizmusát!” – posztolta a Valeurs Actuelles baloldali rendezvényről szóló cikkének egyik olvasója.

