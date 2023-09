Igazi kegyetlenség, amit a barátai tettek a sérült túrázóval

Egy 63 éves túrázót mentettek meg pénteken a Grand Canyon Nemzeti Parkban, miután baráti csoportja sérülten hátrahagyta őt, hogy folytassák hátizsákos kalandjukat – írja a Fox News.

Search and Rescue said it is encouraged for people to never leave someone behind alone and whenever possible, stay with the person and ensure they are rescued before continuing on. https://t.co/br5PJ2D2T6

— 12 News (@12News) September 17, 2023