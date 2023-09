Tehéncsorda támadt a tengerparton sétálókra

Mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy férfit, miután Skócia egyik tengerparti strandján megtámadta egy tehéncsorda és egy bika.

Man airlifted to hospital after being attacked by cows on remote Scottish beach https://t.co/KAYi2sMBmm pic.twitter.com/wJrJ1fYAv1

— The Independent (@Independent) September 17, 2023