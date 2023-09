Egy nővel a hátsó ülésen gyűrte maga alá a vonat a járőrautót

Elkerülte a börtönt az a volt coloradói rendőr, aki a síneken hagyta a járőrautóját, a hátsó ülésen egy gyanúsítottal, és az érkező vonat maga alá gyűrte az autót.

A former Colorado officer has avoided jail after putting handcuffed suspect in police car that was then hit by train.

Watch the moment the train and car collided below 👇 pic.twitter.com/sEXSgFEX5A

— Sky News (@SkyNews) September 18, 2023