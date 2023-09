Rendőrökre támadtak eritreai ellenzékiek Stuttgartban, több mint kétszáz embert őrizetbe vettek

A Baden-Württemberg tartományi fővárosban több száz, magát ellenzékinek valló eritreai állampolgár gyűlt össze szombat délután, hogy megzavarják egy egyesület rendezvényét, amelyet a diktatórikus vezetésű kelet-afrikai ország kormányához közel állónak tartanak.

A rendőrség nagy erőkkel, a többi között egy lovas egységgel igyekezett távol tartani a tüntetőket a rendezvény helyszínétől – amely korábban a térségben állomásozó amerikai erők laktanyája volt -, és helikopterrel, valamint egy drónirányító egység közreműködésével próbálta szemmel tartani mozgásukat. A terület számos pontján történtek összecsapások, a rendőröknek csak több óra alatt sikerült feloszlatniuk a demonstrálók kisebb csoportjait, és bekeríteni a legnagyobb, nagyjából kétszáz fiatal férfiból álló csoportot. A rend az után állt helyre, hogy a rendezvény véget ért, és a rendőrök kikísérték a résztvevőket a csarnokból.

BREAKING:

Germany announces that 26 police officers were wounded during clashes in Stuttgart between pro-regime & anti-regime Eritrean protesters.

Some innocent bystanders were also hurt

Similar riots have taken place in many parts of Europe and North America in recent months pic.twitter.com/lQi9QBj5MN

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023