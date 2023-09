Klímaaktivisták megrongálták a berlini Brandenburgi kaput

A német főváros egyik jelképeként számon tartott építményt az Utolsó Nemzedék (Letzte Generation) nevű csoport aktivistái fújták le. Az átalakított poroltókkal felvitt vörös, sárga és narancssárga festékkel a védett műemlék mind a hat oszlopát megrongálták.

A rendőrség 14 aktivistát őrizetbe vett, csoportosan elkövetett rongálás gyanújával indítottak eljárást ellenük.

A Brandenburgi kapu nem csupán műemlék, hanem Berlin, azaz „a szabadság városának” jelképe is, egy olyan városé, amely a véleménynyilvánítás szabadsága és a közös jövőről folytatott tisztességes vita mellett is kiáll, az Utolsó nemzedék így a törvénytelen akciójával nemcsak egy történelmi emléket, hanem a „korunk és jövőnk fontos kérdéseiről szóló diskurzust is megkárosított” – emelte ki közleményében Kai Wegner kormányzó főpolgármester.

The climate terrorists ‘Last Generation’ vandalized the Brandenburg Gate in Berlin today using oil-based paint. That tells you all you need to know about the level of education of these Agenda 2030 disciples. pic.twitter.com/TgrlkI0Hvb

— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) September 17, 2023