Több mint egymillió dollárért kelt el Diana hercegné báránymintás pulóvere árverésen

Mintegy 26 évvel halálát követően 1,1 millió dollárért (394 millió forint) kelt el Diana hercegné (1961–1997) báránymintás pulóvere egy New York-i árverésen – közölte csütörtökön a Sotheby’s aukciósház.

Ez volt a legmagasabb ár, amelyet valaha egy pulóverért fizettek, és egyben ez volt Diana hercegné árverésen legdrágábban elkelt ruhadarabja.

Az aukciósház a ruhadarab kikiáltási árát eredetileg 80 ezer dollárban állapította meg. Röviddel azonban a többnapos online aukció lezárulta előtt egy 15 perces intenzív licitálás idején a több mint negyven résztvevő 190 ezer dollárról 1,1 millió dollárra hajtotta fel az árat.

Il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby’s per più di un milione di dollari https://t.co/tlUzW3q39R — Corriere del Ticino (@CdT_Online) September 14, 2023

A Sotheby’s ugyanakkor nem közölte a vásárló kilétét, aki végül megszerezhette a piros pulóvert, amelyet több fehér mellett egyetlen fekete bárány díszít.

A több fehér és egy fekete báránnyal díszített piros pulóvert Lady Diana Spencer, az akkor még trónörökös Károly herceg menyasszonya 1981 nyarán hordta, amivel nagy feltűnést keltett. A pulóver Warm & Wonderful márkáját egy csapásra felkapottá tette, hogy a hercegné viselte.

A Buckingham-palota a pulóvert visszaküldte a készítőknek, mivel az megsérült. Azt kérték, javítsák meg vagy cseréljék ki, és Diana végül kapott helyette egy másikat.

Az eredeti pulóvert, amelyre most licitálni lehet, csak idén márciusban találták meg Warm & Wonderful márka tulajdonosainak padlásán. A gyártó a pulóvert most is árusítja, átszámítva több mint 77 ezer forintért.