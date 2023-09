Már tízezer négyzetkilométernyi területet égettek fel a bozóttüzek Ausztráliában

Az Ausztrália Északi területén (NT), a Barkly régióban több mint egy hete pusztító bozóttüzek már tízezer négyzetkilométernyi területet égettek fel, és tovább terjednek Tennant Creek felé.

Tony Fuller, az Északi terület tűzoltóparancsnoka szerda esti sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a levegőből, vízbombákkal is küzdenek a lángokkal, és Dél-Ausztráliából átvezényelt tűzoltók is segítenek a tűz megfékezésében.

Közlése szerint a Barkly régióban, Darwintól ezer kilométerre délre, már 10 ezer négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a tüzek, amelyek a nyugatra fekvő Tennant Creek felé terjednek tovább az óránként 50 kilométeres szél miatt. A háromezer lakosú kisváros körül védvonalakat létesítettek, hogy lassítsák a tűz terjedését és megvédjék a települést, de mint Fuller elmondta, a védvonalak némelyikén mégis áttört a tűz.

Kapcsolódó tartalom

Az Északi terület kormánya kedden veszélyhelyzetet hirdetett ki Tennant Creekben, ami nagyobb felhatalmazást nyújt a hatóságoknak az esetleges kitelepítésekhez. Fuller szerint azonban egyelőre nem tervezik a lakosság evakuálását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/DFES/Sean Blocksidge)