Az EU további humanitárius segélyt küld Líbiába

Az Európai Unió Olaszország, Franciaország és Hollandia felajánlása által további humanitárius segítséget nyújt az árvíz sújtotta Líbiának – tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön.

A Daniel vihar, amely a múlt héten Görögországra, Törökországra és Bulgáriára is lecsapott, több líbiai nagyvároson, köztük Bengázin, Beidán, al-Mardzson és Dernán is átsöpört. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, az iskolák és a boltok bezártak, kijárási tilalom lépett életbe. Tízezer eltűntről és ötezernél is több áldozatról számoltak be eddig, de jóval több halálos áldozat is lehet.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül Franciaország 53 fős orvosi csapatot, sátrakat, teherautókat küld az árvíz sújtotta országba. Olaszország vízimentésre szakosodott csapattal, két szállítójárművel, valamint két kutató-mentő helikopterrel segíti a mentést. Hollandia egy műszaki csapatot, köztük IT-, logisztikai és térképészeti szakértőket küld Líbiába.

Kapcsolódó tartalom

A közlemény Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztost idézte, aki közölte: a csütörtöki felajánlások kiegészítik a Németország, Románia és Finnország által előző nap nyújtott segítséget. Ezek az országok szerdán egyebek mellett sátrakat és takarókat, valamint 80 aggregátort, élelmiszereket, egészségügyi felszereléseket és víztartályokat is küldtek Líbiába.

Emlékeztetett: az Európai Unió tegnap félmillió eurós (mintegy 200 millió forint) humanitárius segélyt ajánlott fel a vihar, majd az azt követő árvíz által sújtott líbiai lakosság legsürgetőbb szükségleteinek kielégítésére. Az EU Sürgősségi Reagálási Koordinációs Központja készen áll a további segítségnyújtás koordinálására – erősítette meg az uniós biztos.