Újabb migránslövöldözés volt Hajdújáráson, Szabadkán erős robbanás történt

Az éjjel ismét lövöldöztek a migránsok Hajdújárás külterületén, a lakott területekhez közel.

Egy nappal ezelőtt Hajdújárástól nem messze is volt egy lövöldözés, akkor egy illegális bevándorló meghalt, ketten megsérültek. A történtek után nagyszabású akciót hajtottak végre a szerbiai hatóságok, több fegyvert is lefoglaltak. Közben tegnap éjszaka Szabadkán, a vasúti sínek közelében történt egy erős robbanás, amit a város távolabbi pontjain is lehetett hallani.

„A közösségi oldalakon megjelent legfrissebb bejegyzésekből az derül ki, hogy az elmúlt éjszaka a szabadkai vasúti teherpályaudvar egyik vágánya közelében, itt a mögöttem látható szabadkai befogadóközpont közelében, egy hatalmas robbanásra lettek figyelmesek a helyi lakosok. A robbanás akkora erejű volt, valószínű kézigránát robbanhatott, mégis akkora erejű volt ez a detonáció, hogy Szabadkán gyakorlatilag a teljes városban hallani lehetett” – mondta Mészáros György, az M1 tudósítója.