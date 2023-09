Várhelyi Olivér: Az EU Tunéziával kialakított partnerségének egyik fő célkitűzése a migrációval kapcsolatos kihívások kezelése

Az Európai Unió Tunéziával kialakított stratégiai és átfogó partnerségének egyik fő célkitűzése a migrációval kapcsolatos kihívások átfogó és fenntartható kezelése; a közelmúltbeli tendenciák, köztük a határvidéken rekedt migránsok nehéz helyzete vagy az illegálisan érkezők nagy aránya azt mutatja, hogy sürgősen meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket, és szorosan együtt kell működnünk ebben a kérdésben – jelentette ki Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésén a biztos elmondta: az Európai Bizottság a migránsok védelmével kapcsolatos kötelezettségvállalásait is megerősíti, együttműködve a nemzetközi és helyi civil szervezettekkel, azonnali segélyt nyújt a rászoruló migránsoknak alapvető szükségleteinek kielégítése végett, továbbá támogatja a helyi közösségeknek a migránsok befogadására irányuló erőfeszítéseit is.

Várhelyi Olivér felhívta a figyelmet arra, hogy ugyancsak alapvető fontosságú a gyakran tragédiába torkolló szabálytalan migráció megelőzése. „Megerősítjük Tunézia határvédelmi kapacitásait, egyebek között a felügyeleti rendszer költségeinek növelését, a járőrhajók felszerelését és szállítását, valamint a szárazföldi határellenőrzés támogatását, az emberi jogok teljes tiszteletben tartása mellett” – hangsúlyozta.

Rámutatott továbbá, hogy meg kell kettőzni az embercsempészek és – kereskedők bűnszövetkezeteinek felszámolására tette erőfeszítéseket.

A magyar biztos szerint az EU-nak és Tunéziának közösek a stratégiai érdekei, tehát a geopolitikai bizonytalanságok idején fontos az együttműködés elmélyítése a stratégiai partnerekkel a gazdaság, az energiaügy és a kereskedelmi beruházások terén is. Mint mondta, az EU akár 150 millió euróval is hozzájárulhat a tunéziai makrogazdasági stabilitás és a vállalati reformok költségvetési támogatásához. Az Európai Bizottság együttműködik Tunéziával a kulcsfontosságú ágazatokban tervezett beruházások fellendítésében a digitális és zöld átmenet, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés támogatásának érdekében, továbbá fokozza a partnerséget az oktatás, a szakképzés, a kutatás és az innováció terén, például Tunézia részvételével az Erasmus Plus vagy a Horizont Európa programban, vagy új iskolák építésével Tunéziában – tette hozzá Várhelyi Olivér.