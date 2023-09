Több száz métert zuhant egy túrázó, mindenkit meglepett, ami ezután történt

A rendőrség közleménye szerint a hegymászó a Taranaki-hegyen túrázott szombaton, amikor a baleset történt – írja a People.

A hatóságok szerint a hegymászó egy csoporttal volt a 2518 méter magas hegy csúcsának közelében, amikor megcsúszott és zuhanni kezdett. Egy másik hegymászó ezután elindult lefelé, hogy segítsen a Taranaki Alpine Rescue mentőszolgálat egyik tagjának támogatásával.

