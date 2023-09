Több mint kétezer halálos áldozata van a kelet-líbiai áradásoknak

Több mint kétezren meghaltak, tízezer embert pedig eltűnt, miután a Líbiára lecsapó Daniel vihar okozta árvíz gátakat szakított át, épületeket sodort el, és elöntötte Derna kikötőváros területének csaknem negyedét.

Kedden több száz holttestet találtak a mentők a romok alatt a kelet-líbiai Dernában. A Szirtben székelő nemzetközileg el nem ismert „kormány” közigazgatásért felelős tagja közölte, hogy hétszáz holttestet már eltemettek.

Derna két kerületében összesen 2300 ember halt meg

– közölte Mohamed al-Kabiszi, a helyi kórház igazgatója. A lepellel letakart holttesteket a kórház elé helyezték, hogy családtagjaik azonosíthassák őket.

Kapcsolódó tartalom

Külső segítség csak kedden, 36 órával a katasztrófa után kezdett érkezni. Az áradás elborította a kikötőváros felé vezető utat is is, felborult járművekről, kidőlt fákról és vízzel elárasztott, üres házakról számolt be a Reuters hírügynökség.

Líbiában gyakoriak az árvizek az esős évszakban, de ritkán okoznak ekkora pusztítást.

Több helyről is érkezett segítség, de Líbia csak azt fogja elfogadni, amire szüksége van – közölte kedden a nemzetközi segélyajánlatok értékelése kapcsán a nemzetközileg elismert tripoli kormány ügyvezető miniszterelnöke, Abdulhamid Mohammed Dbeibah.

Joe Biden amerikai elnök kedden bejelentette:

az Egyesült Államok sürgősségi segélyt küld Líbiába az ottani hatóságokkal és az ENSZ-szel együttműködve.

Törökország más országokkal egyetemben segélyeket, a kutatáshoz és mentéshez használható járműveket, mentőcsónakokat, generátorokat és élelmet küld Líbia megsegítésére.

Kiemelt képünk: A pusztítás nyomai az árvíz sújtotta kelet-líbiai Dernában 2023. szeptember 12-én. A városban már több mint ezer halottat találtak. Az országot sújtó árvizek halálos áldozatainak száma elérheti a több ezret, az eltűnteké a 10 ezret. (Fotó: MTI/AP)