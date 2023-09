Családi tragédiát okozott egy gondozóira támadó orrszarvú Ausztriában

Az állatkert igazgatója, Sabine Grebner az újságírok kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a 33 éves bajor nő éppen rovarriasztóval próbálta lefújni az állatot, amikor a Jeti névre hallgató nőstény orrszarvú megtámadta. A gondozó férjére az állat akkor támadt rá, amikor a bajbajutott felesége segítségére sietett.

In der Nashornanlage im Zoo Salzburg hat sich am Dienstag in der Früh ein tödlicher Unfall ereignet. “Eine Pflegerin ist zu Tode gekommen, ein zweite Person wurde schwer verletzt”, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Nähere Informationen zu dem Vorfall u… https://t.co/s07qF1gtCS

— PULS 24 (@puls24news) September 12, 2023