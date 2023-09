Az EU 2,25 milliárd euróval segítené a természeti katasztrófák utáni helyreállítást Görögországban

Az Európai Unió még az idén akár 2,25 milliárd euróval (mintegy 855 milliárd forint), jövőre pedig további 400 millió euróval (mintegy 150 milliárd forint) segítheti a természeti katasztrófák utáni helyreállítást Görögországban – közölte az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, miután Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök az Európai Unió segítségét kérte az árvízkárok felszámolásához.

„Európa a görög nép oldalán áll. És azt akarom, hogy Görögország és a görög emberek tudják, hogy velük vagyunk. Uniónk a szolidaritás uniója” – fogalmazott Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke, miután személyes megbeszélést folytatott a görög kormányfővel.

Közölte, hogy az újjáépítéshez sok beruházásra lesz szükség, előbb azonban azonnali támogatásra és segítségre van igénye Görögországnak a megélhetés biztosításához. Az Európai Bizottság találékony, gyors és rugalmas módon fog mozgósítani minden rendelkezésére álló és felhasználható uniós forrást – mondta.

A részleteket ismertetve közölte: az uniós bizottság a kohéziós alapból kíván forrásokat biztosítani Görögország számára, mert – mint fogalmazott: „el kell használnunk az elmúlt időszak el nem költött kohéziós pénzeit, amelyek egyébként elvesznének”. Emellett, mint mondta: mobilizálni lehetne az Európai Szociális Alap forrásait is, amelyek szavai szerint szintén „elvesznének”, mivel már csak ebben az évben fizethetők ki. Közölte továbbá, az uniós bizottság megvizsgálja a közös agrárpolitika forrásainak idei és jövő éves folyósítási lehetőségeit is. Görögország végezetül fontolóra vehetné a Next Generation EU, vagyis az EU koronavírus-járvány utáni helyreállítási eszköze egy részének felhasználását is – mondta von der Leyen.

Közölte továbbá: az Európai Bizottság értékelni fogja az uniós Szolidaritási Alapból nyújtható támogatás iránti görög kérelmet is. Az brüsszeli testület pozitív javaslatával egybehangzó tagállami vélemények esetén az alap forrásaiból az EU jövőre akár 400 millió eurót is Athén rendelkezésre bocsáthat – emelte ki.

A görög emberek számíthatnak Európa gyors támogatására és legszélesebb körű rugalmasságára – tette hozzá Ursula von der Leyen.