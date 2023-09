Szijjártó Péter: Az atomenergia megfelelő platformja lehetne a pragmatikus kelet-nyugati együttműködésnek

Szijjártó Péter: 52 milliárd forintos beruházással 1500 új munkahely jön létre Felsőzsolcán

„Magyarország a győztesek közé akar tehát tartozni az új korszakban is, ugyanakkor azt is akarjuk, hogy a hozzánk települő beruházások is győztesnek érezzék magukat” – fogalmazott.