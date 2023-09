Két hónap szünet után ismét kitört a Kilauea vulkán Hawaiin

A Hawaii Vulkánmegfigyelő Intézet közlése szerint a kitörést vasárnap délután észlelték a vulkán csúcsán, de a kiömlő láva biztonságos távolságra volt a lakott területektől és a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park építményeitől.

A megfigyelőközpont szerint a kitöréssel felszabaduló gázok miatt vulkáni füst borítja a környéket. Az intézet arra figyelmeztette a közelben élőket, hogy vigyázzanak, nehogy belélegezzék a levegőbe kerülő részecskéket.

A légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztási szintet.

🚨#BREAKING: Kilauea Volcano has just begun to Erupt as it’s currently unleashing Massive Lava Fountains inside the volcano’s crater

📌#Hawaii | #USA

Hawaii’s Kilauea volcano, one of the world’s most active volcanoes, has just begun erupting just moments ago and is currently… pic.twitter.com/wyOP7Bnt58

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 11, 2023