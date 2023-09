Humanitárius segítséget nyújt Marokkóban a Magyar Református Szeretetszolgálat

Sorra ajánlják fel a segítségüket az országok Marokkónak. A segélyszervezetek gyűjtést is indítottak. A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőcsapata elindult az afrikai országba. Juhász Márton ügyvezető igazgató az M1-en azt mondta: már felvették a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, tartós élelmiszerre és higiéniai termékekre van szükség.

Szinte ki sem látszik a törmelékek alól a Híradóban bemutatott autó. Egy épület dőlt össze a közelében Marrákesben, a környéken még mindig keresik a túlélőket. A mentőknek nincs könnyű dolguk, hatalmas területeket kell átkutatniuk. A környéken egész falvak váltak a földdel egyenlővé.

Az utakon közben pánikszerűen menekülnek az emberek, sokan mindenüket hátragyaták, autóval, motorral, vagy gyalog indultak el. Csakhogy jelenleg sehol sem érzik magukat biztonságban. Sokan egy esetleges következő rengéstől félnek, így éjszakánként nem mernek a házaikban aludni. A közterületek megteltek a földön alvó emberekkel.

Kapcsolódó tartalom

A világ országai sem nézik tétlenül a helyzetet. Franciaországtól Algérián át Törökországig már számos ország felajánlotta anyagi támogatását és segítségét.

Táskákkal a vállukon, egymás után sorakoztak fel a spanyol légierő városi kutató-mentő katonai. Ők is Marokkóba indultak. Az 56 egyenruhásból és 4 kutyából álló csapat a túlélők felkutatásában és mentésében fog segíteni.

Kapcsolódó tartalom

Csakúgy mint a németországi mentőcsapatok, amelyek úgy tervezik, ahogy kiérnek, megkezdik a törmelékek átvizsgálását.

Magyarország is az elsők között reagált a katasztrófára. A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőcsapata már el is indult el az afrikai országba.

Juhász Márton ügyvezető igazgató azt mondta: több tonna adományt szállítanak a földrengésben leginkább érintett térségekbe. Az adományozott termékeket azonban nem itthonról viszik ki, hanem Marokkóban vásárolják meg és ott bérelt járművekkel fogják azokat célba juttatni.

Kapcsolódó tartalom

„Ez jellemzően tartós élelmiszer, illetve higiéniai felszerelések lesznek, és nemcsak azért nem innen visszük az adományokat, mert óriási logisztikai költség, illetve teher lenne az alapítvány számára. Hanem azért is, mert ilyenkor mindig fontos, hogy a helyi gazdasági szereplőket támogassák azok a karitatív szervezetek, akik kiutaznak” – fogalmazott Juhász Márton.

Hazánk az év eleji törökországi földrengés után is azonnal felajánlotta segítségét. Mentőcsapatokat küldött a katasztrófa területére. A mentésben akkor 167 magyar önkéntes vett részt 22 keresőkutyával. Összesen 35 életet mentettek meg. Közben itthon hatalmas összefogás kezdődött.

A marokkói földrengés után most a Magyar Református Szeretetszolgálat is országos adománygyűjtést hirdetett. A 1358-as adományvonal hívása vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldése 500 forint támogatást jelent, de online, valamint banki átutalással is lehet támogatni a rászorulókat.

Kiemelt kép: Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) ügyvezető igazgatója és Hegedűs Gábor, az MRSZ Kutató-Mentőcsoportjának vezetője Marokkóba indulásuk előtt Budapesten, a szervezet központjában 2023. szeptember 10-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)