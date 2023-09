„A tető rám zuhant, csapdába estem, még sohasem éltünk át ekkora pusztítást” – túlélők vallomásai a marokkói földrengés után

Kétezer fölé emelkedett a pénteki marokkói földrengés halottjainak száma. A hatóságok szerint a következő órákban és napokban ennél is jóval több lehet majd az áldozat, hiszen mintegy 1400-an megsérültek, és sokak állapota válságos, ráadásul eltűnteket is kutatnak még a romok alatt. Nem csupán Marrákest érte hatalmas kár, vidéken teljesen falvak váltak a földdel egyenlővé.

Takarókba burkolódzva, tábortüzek mellett, a szabad ég alatt töltötték sok százan a második éjszakájukat Marrákesben. Utórengésektől tartottak mindannyian. „A gyerekeim féltek, dolgozni sem mentem, inkább mellettük maradtam. Élelmet sem tudunk venni, mert a boltok zárva vannak” – mondta egy helyi férfi.

Az UNESCO Világörökség részét képező Marrákesben több lakóház és történelmi épület összedőlt, vagy súlyosan megrongálódott.

Tégla és törmelékhalom veszi körül az egyik mecsetet is a város medinai negyedében. „Az emberek sokkot kaptak. Marrákes városa még sohasem élt át ehhez hasonló pusztítást” – mondta egy férfi.

A városban és környékén mintegy háromszázezer embert érintett a természeti katasztrófa. A legtöbb áldozatot azonban a földrengés epicentrumában, a Marrákestől mintegy 70 km-re található Atlasz-hegység falvaiban követelte.

A vályogtéglából, kőből és fából épült házak a földdel váltak egyenlővé. Egyelőre felbecsülni sem lehet a pusztítás mértékét. A földrengés éjszaka álmukban érte az embereket, így esélyük sem volt elmenekülni. „A tető rám zuhant, csapádba estem, a szomszédjaim puszta kézzel mentettek ki a törmelékek alól. Most az ő házukban élek, mert az enyém összedőlt” – mesélte egy idős ember.

A hegyvidéki falvakban sokan vesztették el a szeretteiket. Az egyik településen szombaton 16 embert temettek el, akiket a helyiek holtan emeltek ki a törmelékek alól.

„Egy hatfős család is életét vesztette itt” – mondta zokogva egy asszony.

A mentőegységek lassan érkeztek a helyszínre, mert a falvakba vezető utakat a leomló hatalmas szikladarabok eltorlaszolták.

Már harmadik napja szinte megállás nélkül kutatnak túlélők után. Szombaton örömükben összeölelkeztek a mentők, miután egy embert élve emeltek ki az egyik épület romjai alól. Az országban a földrengések miatt VI. Mohamed király háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, a középületeken pedig félárbócra engedték a zászlókat.

A földrengésben 1400-an sérültek meg, közülük sokan súlyos állapotban vannak.

Marrákesben rengetegen álltak sorba azért, hogy véradással segítsék a kórházakat és a túlélőket. Franciaországtól Algérián át Törökországig több ország is felajánlotta anyagi támogatását és segítségét. Az ENSZ és a Nemzetközi Vöröskereszt egységei is úton vannak már Marrákes felé, és már a németországi mentőcsapatok is felsorakoztak. A pénteki volt a legnagyobb földrengés Marokkóban 1960 óta, amikor egy 6,7-es erősségű rengés Agadirt pusztította el. Akkor 12 ezer ember vesztette életét.