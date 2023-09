„Valaki ráesett a kocsimra, láttam, hogy lőtt sebei vannak” – fényes nappal, zsúfolt bevásárlóközpontban lövöldöztek a migránsok Szabadkán

Migránsok lövöldöztek Szabadka belvárosban pénteken kora este. Egy embert kórházba szállítottak, két migránst elvezettek a rendőrök. A szemtanúk négy-öt lövést hallottak és látták, ahogy egy migráns összeesett. A szabadkaiak szerint ez az első olyan eset, hogy fényes nappal a városközpontban lövöldöztek a migránsok.

Rendőrségi szalaggal zárták le a bevásárlóközpontnak melletti területet Szabadkán. A parkolót ellepték a rendőrök. A nyomozók lőszerhüvelyeket kerestek. A migránsok nem sokkal korábban itt lövöldöztek. A rendőrök azt a területet is bejelölték, ahol a lövöldözés egyik sérültje a földre rogyott.

„Épp az autóban ültem, amikor hirtelen lövéseket hallottam. Egy fiatalember ráesett a kocsimra. Láttam, hogy lőtt sebei vannak, ezért szóltam a rendőröknek” – mondta egy nő, aki végignézte a lövöldözést.

Úgy tudni, hogy a rendőrök két migránst előállítottak. Egy harmadik férfit pedig, akit meglőttek, kórházba kellett szállítani.

„A városközponttól néhány száz méterre található zsúfolt bevásárlóközpontban lövöldöztek a migránsok Szabadkán. Négy-öt fő vett részt a tűzharcban, egyikük megsebesült. A szemtanúk elmondása szerint négy-öt lövés hangzott el. A sérültet a kórházba szállították. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek és összegyűjtötték azokat az elkövetőket, akik itt szétszaladtak, majd elvitték őke”t – mondta Loboda Árpád, a közmédia vajdasági tudósítója.

A vásárlók menekültek, amikor a lövéseket hallották.

Az már mindennapos, hogy a migránsok a közeli erdőkben lövöldöznek.

De az most fordult elő először, hogy Szabadka központjában, fényes nappal, gyanútlan emberek között használtak a fegyvert.

Egyre gyakrabban kerülnek életveszélybe a határmenti települések lakói. Augusztus közepén kézigránátokat dobtak egy hajdújárási családiház udvarába. Vasárnap hajnalban pedig késekkel rontottak egy kávézó vendégeire Pirot központjában.

Csütörtökön pedig egymás után dördültek el a lövések Palicson.

A fegyverropogásról videót is készítettek, amin a sötétség miatt nem sokat látni, de a lövések jól kivehetők.

A helyiek szerint a hasonló esetek szinte mindennaposak. Az M1-nek nyilatkozó férfi szerint a megfélemlítés lehet a cél.

„Nyújtotta a kezét felém, nyúlt hátra, azt hittem valamit vesz elő, de a telefonját vette elő. Odahozta elébem, elkezdte lapozni, és mutatta, hogy én benne vagyok a telefonjába, hogy figyelnek engemet” – mondta az M1-nek egy arcát nem vállaló férfi.

Közben a határzárnál is óriási a forgalom. A próbálkozások folyamatosak, ezeket pedig már a közösségi oldalakon is bemutatják a migránsok. Az egyik ilyen videón az látszik, hogy egy nagyobb migránscsoport éppen egy létrával mászik át a kerítésen. Egy másik felvételen pedig az embercsempészek is reklámozzák magukat.

Csak csütörtökön mintegy 1200 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek. Embercsempészés miatt pedig 4 ember ellen indult eljárás.

Kiemelt kép: M1