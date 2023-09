Újabb orosz drón darabjai kerültek elő Románia területén

Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint a román haditengerészet katonái a helyi hatóságoktól kapott információk alapján kutatták át és találták meg a dróndarabokat Plaurutól mintegy 2,5 kilométerre.

A tárca közölte: védelmi erői továbbra is készenlétben állnak, és folytatják azoknak a térségeknek az átkutatását, amelyek közlében az orosz erők támadásokat intéznek az ukrán kikötői infrastruktúra ellen.

Klaus Iohannis román államfő szerint a Románia területén talált dróndarabok arra utalnak, hogy megsértették a NATO-szövetséges Románia szuverén légterét, ami teljesen elfogadhatatlan, és veszélyezteti a román állampolgárok biztonságát.

Az üggyel kapcsolatban Iohannis szombaton telefonon beszélt Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, aki a Románia iránti teljes szolidaritásáról biztosította a román elnököt. Stoltenberg megerősítette, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és a szövetségesek teljes mértékben Románia mellett állnak.

Spoke to @KlausIohannis re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in #Romania. No indication of intent to hit #NATO, but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 9, 2023