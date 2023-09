A lángok foglyává vált a mozgássérült férfi, egy hős lakó húzta ki az égő autóból

Égő autóból mentett ki egy deréktól lefelé lebénult texasi férfit egy nő, miután lángokba borult a férfi autója Mississippiben.

Paralyzed Dallas man pulled from burning car by good Samaritan — then tracks her down to ‘give proper thank you’ https://t.co/DwDPLWYHao pic.twitter.com/syK5jfgU0j

— New York Post (@nypost) September 7, 2023