Lezuhant egy helikopter az Egyesült Arab Emírségekben

A légügyi hatóság nem nevezte meg pontosan a baleset helyszínét, mindössze annyit közöltek, hogy az AeroGulf tulajdonában álló, Bell 212 típusú helikopterről van szó, amely összesen 15 fő – 14 utas és egy pilóta – szállítására alkalmas. A gépen csak a pilóták tartózkodtak.

The UAE Air Accidents Investigation Sector at the General Civil Aviation Authority (GCAA) has reported a helicopter crash incident involving a Bell212 helicopter belonging to Aerogulf. Find out more: https://t.co/7D7CYu2nAv pic.twitter.com/K0Ulw1SSRZ

