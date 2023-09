Évtizedek után megoldódhat a nyomtalanul eltűnt kisfiú rejtélye

A brit rendőrség szerdán megerősítette, vizsgálják, hogy a folyóban talált holttest a kétéves Ben Needham-e, aki több mint harminc évvel ezelőtt tűnt el a görögországi Kos szigetén.

Police investigate whether body of young boy found in German river is tragic toddler Ben Needham who went missing more than 30 years ago on the Greek island of Kos https://t.co/CRuIQtFR3C pic.twitter.com/Nqby72mtcQ

