Mózes Szabolcs: Kulturális és oktatási autonómiára van szükség

Kulturális önkormányzatiságot, kulturális autonómiát kell bevezetni annak érdekében, hogy ne a mindenkori szlovák kormánytól függjön a magyar kultúra támogatása Szlovákiában, ugyanez érvényes az oktatásra is – hangsúlyozta Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke, országos elnökségi tagja a szeptember 30-i előrehozott szlovák választással kapcsolatban az M1 csatornán csütörtökön.

A politikus azt mondta, a Szövetség rendkívül fontosnak tartja a szlovákiai magyarság kulturális intézményi hátterének megerősítését. Ehhez szavai szerint nemcsak a támogatások összegének növelése, hanem szemléletváltás is szükséges, hogy a magyar közösség határozzon a prioritásokról.

Szlovákia „botrányosan keveset költ” a kultúrára, a kisebbségi kultúrára pedig még kevesebbet – jelentette ki Mózes Szabolcs, majd példaként megjegyezte, hogy a Magyarországról érkező kulturális és intézményi támogatásoknak csak az áfa része nagyobb, mint a szlovákiai kisebbségi kulturális alap pénzkeretéből járó összeg. A Magyarországról érkező támogatások nélkül egy sor szervezet nem tudná ellátni a tevékenységét – hangoztatta, hozzátéve: a kisebbségi közösség megmaradása és fejlődése szempontjából kiemelten fontos célkitűzés az igazságtalan elosztási kulcs megváltoztatása.

Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója a műsorban arról beszélt, hogy a felmérések szerint Szlovákiában kormányváltó hangulat uralkodik. Az elemzések szerint az ellenzékben lévő pártok támogatottsága növekszik, a kormányt adó „szivárványkoalícióé” pedig csökken – magyarázta, hozzátéve: Robert Fico pártja, a Smer erősödik, jelenleg 25 százalék körül áll a támogatottsága.

Hangsúlyozta azt is, hogy a mostani „globalista, háborúpárti kormány” számos olyan döntést hozott, amelyek hosszú távú károkat okozhatnak Szlovákiának: felmondták az oroszokkal a szerződéseket, amerikai légi támaszpontot engedélyeztek Pozsony közelében, átadták a fegyvereiket Ukrajnának. A Fico által kínált alternatíva, amely ezeket a döntéseket megkérdőjelezi, vonzó lehet a választóknak – fogalmazott, hozzátéve: egy kormányváltás eltávolíthatná Szlovákiát a háborúpárti állásponttól.

Kiszelly Zoltán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy húsznál is több párt indul a választáson, és a magyar pártok közül csak a Szövetségnek van valódi esélye arra, hogy bejusson a parlamentbe. „A magyarok számára nagyon fontos szempont, hogy ha a kisebb formációkra szavaznak, azzal a kukába dobják a szavazatokat” – húzta alá, hozzátéve: a Szövetséget 5 százalék fölé mérték egy friss kutatáson.

A politológus kiemelte: ha a Szövetség bejut a pozsonyi parlamentbe és a kormányba, akkor számos, a szlovákiai magyarokat érintő kérdésben érhet el változásokat. Ilyen például az európai uniós források elosztása vagy a kettős állampolgárság kérdése, és előmozdíthatnak olyan fontos beruházásokat is, mint vasútvonalak összekötése, új határátkelők vagy hidak építése – sorolta.

Kiszelly Zoltán fontosnak nevezte, hogy a felvidéki magyar politikusok megszólítsák a cigány lakosságot is, akiknek nagy része magyarnak vallja magát vagy magyar anyanyelvű.

A politológus kitért továbbá arra is, hogy a szlovák választási rendszerben „preferenciális szavazatokat” is lehet leadni. Ez azt jelenti, hogy a választó egy listán belül bekarikázhatja azokat a politikusokat, akiket támogatni szeretne, vagyis van esély arra, hogy a szavazók egy párton, pártszövetségen belül is különböző hangsúlyokat tegyenek – mondta.

