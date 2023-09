Többen meghaltak a heves viharok következtében Brazíliában

Az ország déli részén található területet hétfő óta heves esőzések és szélviharok sújtják. A folyók áradása miatt nagy területek kerültek víz alá. Iskolákat, üzlethelyiségeket és kórházakat öntött el a víz.

RAW: At least 21 people have died in an extratropical cyclone in southern Brazil, according to the Rio Grande do Sul state’s governor. The drone footage shows the town of Mucum, where most of the dead were found. pic.twitter.com/Bqx0xds9lZ

— DW News (@dwnews) September 5, 2023