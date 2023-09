Emberméretű mókuskerékkel akart átkelni az Atlanti-óceánon egy férfi

Őrizetbe vettek egy floridai férfit, miután egy házilag épített, emberméretű mókuskerékkel akart átkelni az Atlanti-óceánon.

A parti őrség tisztviselői több mint száz kilométerre a georgiai Tybee Islandtől találták meg a 44 éves Reza Baluchit, aki egy házilag épített emberméretű mókuskerékkel akart „átfutni” az Egyesült Királyságba.

„A hajó állapota alapján – amely bóják miatt úszott a vízen – az Az Egyesült Államok parti őrségének a tisztjei megállapították, hogy Baluchi az épségét veszélyeztető utazással próbálkozott” – áll a büntetőfeljelentésben.

