Szakadékba zuhant egy teherautó, öt nap után mentették ki a sofőrt

A Kern megyei tűzoltóság közölte, hogy a mentőcsapatok szombaton nem sokkal 11 óra előtt érkeztek ki a helyszínre, miután bejelentést kaptak egy járműről, amely a szakadék alján volt felborulva – írja a People.

A motorist whose truck tumbled about 100 feet down a Southern California bluff was rescued after being trapped at the bottom of a ravine for nearly five days. https://t.co/qDy78VEafw

— CBS News (@CBSNews) September 4, 2023