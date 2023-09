Meglepte az állatvédőket, hogy Parázs erszényében egy kis koalát találtak

Ember erszényében egy apró koalabébit találtak, ami meglepte az állatvédőket.

Josey Sharrad, az IFAW munkatársa elmondta: nem hitték volna, hogy Ember túléli a négy évvel korábbi sérüléseit, azt pedig főként nem, hogy ilyen jól boldogul majd a vadonban.

A koala mindössze 18 hónapos volt, amikor a pusztító tűz felperzselte otthonát Új-Dél-Wales állami északi részén 2019 novemberében.

Emberre súlyosan kiszáradt állapotban találtak rá, bundája fekete volt, korom borította és súlyosan megperzselődött. Emellett füstmérgezést kapott, a tüdeje eltömődött a koromszemcséktől, hátsó fertályán és mind a négy mancsán pedig súlyos égési sérülések voltak.

Remember Black Summer bushfire #Friendsofthekoala survivor Ember? We’re so excited to hear that she has been spotted out in the wild and is a mother for the second time! We wish Ember and her new joey a safe and healthy future. 🐨 🐨#SaveTheKoalaMonth pic.twitter.com/ZvP5bcPuu2

— ifaw Australia (@ifawAU) September 4, 2023