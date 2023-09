Meglepő okból virágzik a mangótermesztés Olaszországban

A klímaváltozás miatt virágzik a mangótermesztés Olaszországban: Szicíliában több mint ezer hektáron termesztik az egzotikus gyümölcsöt, amelynek betakarítása most kezdődött el – számolt be a Coldiretti olasz mezőgazdasági szövetség.

Az elmúlt években számos helyen jelentek meg déligyümölcs-ültetvények Olaszországban: Szicíliában, Pugliában és Calabriában egyre több Ázsiából és Latin-Amerikából származó gyümölcsöt termesztenek, köztük banánt, mangót, avokádót, maracuját és licsit.

Az észak-olaszországi mezőgazdaság arculata is változik: a Pó folyó menti síkságon egyre nagyobb területet foglal el a búza és a befőzőparadicsom, a szőlőszüret ideje pedig egy hónappal előbbre került, és a hagyományos szeptemberi kezdettel szemben már augusztus elején indul a betakarítás.

A meleg időjárás a szőlőültetvények eloszlását is megváltoztatta, és most már magasabb területeken – például az alpesi Valle d’Aosta régióban található Morgexben és La Salle-ban – is sikerrel termesztenek szőlőt.

Ezzel egy időben az olívaültetvények északi határa kitolódott, és elérte az Alpokat. Jelenleg a lombardiai alpesi régió, Sondrio a legészakibb olasz olívaolaj-termelő megye. Az elmúlt tíz évben a Valtellina legnaposabb hegygerincein az olajbogyó-ültetvények területe nulláról közel 30 ezer négyzetméterre nőtt.